CNN: إيران تحرك صواريخ باليستية على متن قوارب للحرس الثوري في مياه الخليج

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن ​تقارير​ استخباراتية تأكيدها أن "​إيران​ على الأغلب تحرك ​صواريخ​ بالستية قصيرة المدى وصواريخ كروز على متن قوارب صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في ​الخليج​، وأن ​الجيش الأميركي​ يعتقد أن هذه ​الصواريخ​ يمكن أن يتم إطلاقها من على متن هذه القوارب الصغيرة".

وكانت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" قد أعلنت عن إرسال البارجة الحربية "يو أس أس أرلينغتون" إلى منطقة ​الشرق الأوسط​.

ويشار إلى أن إعلان البنتاغون هذا يأتي بعد إعلان ​البحرية الأميركية​ دخول حاملة الطائرات الأميركية، أبراهام لينكولين إلى ​البحر الأحمر​ عبر ​قناة السويس​ على رأس قوة ضاربة في خطوة تهدف للتصدي لأي أعمال عدائية من إيران بعد تصعيد ​العقوبات الأميركية​ على ​طهران​ وآخرها عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم.