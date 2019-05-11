الجيش الباكستاني يعلن مقتل 15 مسلحا أثناء تسللهم إلى إيران

أعلن الجيش الباكستاني عن "مقتل 15 إرهابيا أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي الإيرانية"، مشيراً إلى "إطلاق قوات بلاده عملية ضد المتورطين في حادثة قتل 14 شخصًا، بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية "بلوشستان" جنوب غرب في 18 نيسان الماضي".
وفي بيان له، أوضح الجيش أن "قوات الأمن اشتبكت مع مجموعة مسلحين، بينما كانت تحاول العبور إلى إيران، وقتلت 15 إرهابيا في إطار العملية"، مشيراً إلى أن "الإرهابيين المقتولين هم منفذو حادثة قتل الركاب في "بلوشستان".
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