الجيش الباكستاني يعلن مقتل 15 مسلحا أثناء تسللهم إلى إيران

أعلن ​الجيش الباكستاني​ عن "مقتل 15 إرهابيا أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي ال​إيران​ية"، مشيراً إلى "إطلاق قوات بلاده عملية ضد المتورطين في حادثة قتل 14 شخصًا، بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية "​بلوشستان​" جنوب غرب في 18 نيسان الماضي".

وفي بيان له، أوضح الجيش أن "​قوات الأمن​ اشتبكت مع مجموعة مسلحين، بينما كانت تحاول العبور إلى إيران، وقتلت 15 إرهابيا في إطار العملية"، مشيراً إلى أن "الإرهابيين المقتولين هم منفذو حادثة قتل الركاب في "بلوشستان".