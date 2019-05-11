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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 15 مسلحا أثناء تسللهم إلى إيران

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أعلن ​الجيش الباكستاني​ عن "مقتل 15 إرهابيا أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي ال​إيران​ية"، مشيراً إلى "إطلاق قوات بلاده عملية ضد المتورطين في حادثة قتل 14 شخصًا، بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية "​بلوشستان​" جنوب غرب في 18 نيسان الماضي".

وفي بيان له، أوضح الجيش أن "​قوات الأمن​ اشتبكت مع مجموعة مسلحين، بينما كانت تحاول العبور إلى إيران، وقتلت 15 إرهابيا في إطار العملية"، مشيراً إلى أن "الإرهابيين المقتولين هم منفذو حادثة قتل الركاب في "بلوشستان".

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