أردوغان: نتحمل جزءاً من مسؤولية استقطاب التنظيمات الإرهابية للشباب

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "ما رأيناه ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة أثبت لنا أهمية التعليم"، مشيراً إلى "اننا نتحمل جزءاً من مسؤولية استقطاب التنظيمات الإرهابية للشباب". وأشار إلى أن "​إسرائيل​ لا تتوانى عن قصف المدنيين في غزة وإسرائيل تستمد غيها من الصمت الدولي وتواصل قصف المسلمين"، لافتاً إلى "اننا ما زلنا نعمل على نصرة إخواننا المسلمين ومع الأسف لم نر ردود فعل دولية".

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