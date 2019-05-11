الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريف حماة الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

سيطر الجيش السوري على عدد من القرى في ريف حماة الغربي اليوم السبت بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة التي استعادة قرية فقدت السيطرة عليها ظهر اليوم السبت.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بسط الجيش السوري والقوات الرديفة له سيطرتهم اليوم على قرية الجمازية وقرية باب الطاقة والمستريحة بريف حماة الشمالي الغربي بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي المعارضة ".

من جانبه، قال ناجي مصطفى، المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "استطاعت قواتنا استعادة حرش الكركات/غابات الكركات وقرية ميدان غزال بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية عليها ، بعد استخدمهم سياسة الأرض المحروقة والتمهيد الناري بكافة الوسائط النارية وحوامات وطيران حربي، وتم استجرار القوات الحكومية إلى منطقة قتل وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات بينها عربة عسكرية كبيرة تحمل عناصر وذخيرة".

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وأقر قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " بسيطرة القوات الحكومية على قرية الشريعة وباب الطاقة بعد تكثيف الطيران الحربي الروسي غاراته على تلك القرى وتدميرها بشكل كامل".

وبدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد بدعم من السلاح الجوي من روسيا المتحالفة معها، الشهر الماضي، حملة عسكرية ضد مناطق مسلحي المعارضة في ريفي حماة وإدلب آخر أكبر معقل للمعارضة في سورية.

ويسيطر عدد من فصائل المعارضة على مناطق ريفي حماة وادلب أبرزها جيش العزة وجيش إدلب الحر والجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام وعدد من الفصائل المحلية في تلك المناطق.