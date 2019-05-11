إحالة 8 أطباء في مستشفى بكفرالشيخ للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، 8 أطباء في مستشفى مطوبس المركزي، للتحقيق معهم، بعد تغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية.

وتضمن تقرير المتابعة الميدانية، وفق بيان محافظة كفرالشيخ، إنه بالمرور على مستشفى مطوبس المركزي، تبين انتشار مخلفات زراعية في أماكن عدة داخل حديقة المستشفى، وبجوار مبنى العناية الجديد وخلف مبنى الإدارة الصحية، وخلف مبنى الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى وجود نفايات طبية خطرة، في أماكن متعددة في المستشفى عبارة عن سرنجات مستعملة وجونتيات وحفاضات أطفال.

ووفقا لتقرير المتابعة، وجدت توصيلات لكابل الكهرباء مكشوف، وعدد من مهمات الكهرباء بدون أغطية، بالإضافة إلى سوء حالة السباكة بحمامات المستشفى، وانتشار القطط داخل الأقسام، والحمامات، كما تلاحظ سوء حالة الأسرة بالأقسام الداخلية حيث أن بعضها مكسور والبعض الآخر بدون مراتب، وجود بعض بيارات الصرف الصحي بدون أغطية أو متهالكة.

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كما يوجد طفح لمياه الصرف الصحي بجوار مبنى الغسيل الكلوي، ووجود النفايات الطبية المتراكمة بجوار المحرقة، وتهالك العديد من الكراسي الخاصة بنقل المرضى، ووجود بعض الكشافات الإنارة متهالكة ومتساقطة وتحتاج للصيانة، وتلاحظ عدم وجود أماكن أنتظار للمرضى بالمستشفى، ووجود ازدحام شديد أمام غرفة العمليات.

وبالمرور على بعض الأقسام بالمستشفى تبين أن قسم الحضان يوجد يضم 20 حضانة منها حضانات معطلة، بالإضافة إلى تعطل جهاز التنفس الصناعي، أما فيما يخص التعقيم، يوجد 3 ماكينات تعقيم منها ماكينة معطلة، وقسم الغسيل الكلوي به 28 ماكينة منهم 4 معطلين، وجهاز الآشعة التليفزيونية معطل والقسم بحاجة إلى جهاز آشعة الديجيتال وجهاز آشعة مقطعية، يوجد نقص شديد في المستلزمات الطبية بالمستشفى، ويوجد نقص في بعض الأدوية.

كلّف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير المتابعة الميدانية والعرض عليه مع اتخاذ كافة الإجرءات القانونية لمحاسبة المقصرين.