مقتل اثنين من منفذي الهجوم المسلح على فندق في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):

لقي مسلحان من منفذي الهجوم على فندق "بيرل كونتيننتال" في مدينة "كوادر" الباكستانية حتفهما، إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الباكستانية عقب قيامهما باقتحام الفندق.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت، أن المسلح الثالث لا يزال يشتبك مع قوات الأمن، مشيرة إلى أنه تم سماع دوي عشرة انفجارات بالقرب من الفندق قبيل اقتحام المسلحين له.

وكان مسؤولون باكستانيون قد أعلنوا، في وقت سابق اليوم، مقتل أحد حراس الفندق أثناء تصديه لثلاثة مسلحين أطلقوا عليه النار أثناء قيامهم باقتحام الفندق، مشيرين إلى أنه تم إجلاء الضيوف الأجانب والمواطنين بأمان من الفندق.