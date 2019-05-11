إيران تنفي أنها سترحل أفغان من أراضيها بسبب الخلاف النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ): إيران التقارير الإعلامية عن اعتزامها ترحيل لاجئين أفغان على خلفية نزاعها النووي مع الولايات المتحدة والعقوبات التي ترتبت عليه. ونقلت وكالة أسنا الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت آخر تصريحاته بهذا الشأن وهي "هذا خطأ في التفسير والترجمة". Advertisements وأكد عراقجي قائلا: "ليس من جدول أعمالنا ترحيل لاجئين أفغان"، مضيفا أن طهران كانت للأفغان دائما ملاذا – خاصة في أوقات الحرب. ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الإيرانية يقيم في إيران حاليا ثلاثة ملايين أفغاني ، مليونان منهم لهم عمل في إيران. كان عراقجي صرح في لقاء تلفزيوني يوم الأربعاء الماضي بأن إيران ستضطر، في حال استمر تأثير العقوبات الأمريكية سلبا على عوائد النفط الإيرانية، أن تراجع سياستها تجاه اللاجئين.

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