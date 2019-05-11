روسيا تطلب من أوكرانيا الدخول في حوار مباشر مع الانفصاليين في منطقة دونباس

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

روسيا من أوكرانيا اليوم السبت الدخول في حوار مباشر مع الانفصاليين في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بمناسبة الذكرى الخامسة لاثنين من استفتاءت الاستقلال اللذين أجريا فى الإقليمين الشرقيين .

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوريس جريزلوف، ممثل روسيا في مجموعة الاتصال حول التسوية في أوكرانيا، قوله إنه يمكن فقط التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا من خلال المحادثات المباشرة بين الحكومة الأوكرانية ومواطني منطقة دونباس التى تضم الجمهوريتين الانفصاليتين المعترف بهما من جانب واحد وهما دونيتسك ولوجانسك.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جريزلوف قوله "كلما فهمت كييف ذلك أسرع، كلما كانت النتيحةأفضل".

وأجرت منطقتا لوجانسك ودونيتسك استفتاءين للاستقلال عن أوكرانيا قبل خمس سنوات، لكن هذين الاستفتاءين لم يحظيا باعتراف المجتمع الدولي.

وأضاف جريزلوف قائلا إن انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا الشهر الماضي يوفر فرصة جديدة لإيجاد حل للنزاع.

وقد رفض الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو مرارًا وتكرارًا إجراء محادثات مع الانفصاليين.

ولقى حوالى 13 ألف شخص حتفهم فى القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وأكد جريزلوف على حقيقة أن المنطقتين الانفصاليتين لهما الحق في وضع خاص كما هو متفق عليه في اتفاقية مينسك للسلام، التي وقعتها أوكرانيا أيضا، قائلا "هذا هو الواقع القانوني".

وتنظر أوكرانيا إلى روسيا على أنها الطرف المعتدي في الصراع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في الآونة الأخيرة مرسوما يسمح للمواطنين الأوكرانيين في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك بالحصول على الجنسية الروسية.

وقد شجبت أوكرانيا والغرب هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتقويض السيادة الأوكرانية.