السودان: الحركة الشعبية تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد قياداتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة مالك عقار اليوم السبت المجلس العسكري السوداني بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد قياداتها، بينهم رئيس الحركة، ونائبه ياسر عرمان.

كما دعت الحركة المجلس العسكري لإطلاق سراح جميع أسرى الحرب الذين تم أسرهم بمسارح العمليات المختلفة في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كبادرة لحسن النوايا.

ووصل اليوم إلى العاصمة الخرطوم وفد من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الناطق الرسمي مبارك اردول للانخراط في ترتيبات استقبال وفد حسن النوايا المزمع وصوله بعد عشرة أيام .

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية مبارك اردول في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم اليوم، إن وفده جاء للخرطوم بهدف البناء لسودان جديد بأسس جديدة ولم يأت للدعوة للانفصال.

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وأكد اردول أن نائب رئيس الحركة ياسر عرمان سيصل الخرطوم بعد عشرة أيام من اليوم للتباحث مع المجلس العسكري وحلفاء الحركة في الداخل حول مجمل القضايا، لاسيما قضية السلام.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية إلى أن الحركة لديها أولويتان أحداهما تتصل بقضايا السلام والحرب والأخرى بالتحول الديمقراطي.

وشدد اردول على ضرورة تفكيك الدولة العميقة التي أقرها نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤكدا أنها تمثل خطر على الجميع.

كما لفت اردول إلى أن حركته لا مشكلة لديها مع التيار الإسلامي الرافض للظلم والفساد.