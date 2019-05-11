جمارك السويس تفرج عن 357 سيارة ملاكى ونقل بقيمة 81.7 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا خلال شهر مارس 2019 عن 357 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 81.7 مليون جنيه، وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها 38.1 مليون جنيه.

وقالت الادارة في بيان صحفي اليوم، انه تم الافراج خلال شهر مارس 2019 عن 327 سيارة ركوب ملاكي إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى.

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وبحسب البيان الصحفي، بلغت قيمة هذه السيارات 67.7 مليون جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 22.1 مليون جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 11.5 مليون جنيه.

وخلال شهر مارس 2019 أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 30 سيارة نقل للإستخدام التجارى بقيمة 14 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون جنيه بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 22.5 مليون جنيه .

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مارس 2019 حوالي 50 سيارة كما تم إعادة تصدير 100 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت