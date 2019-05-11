مظاهرات وأعمال شغب أمام مقري الحكومة والبرلمان فى ألبانيا

تشهد العاصمة الألبانية تيرانا مظاهرات تتخللها أعمال شغب ضد الحكومة للمطالبة باستقالتها وإجراءانتخابات مبكرة، حسبما افادت قناة روسيا اليوم
فى خبر عاجل لها .
واحتشد المتظاهرون أمام مقري رئيس الوزراء والبرلمان، ما أجبر السلطات على الدفع بتعزيزات أمنية.
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