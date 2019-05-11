مظاهرات وأعمال شغب أمام مقري الحكومة والبرلمان فى ألبانيا

تشهد العاصمة الألبانية تيرانا مظاهرات تتخللها أعمال شغب ضد الحكومة للمطالبة باستقالتها وإجراء انتخابات مبكرة، حسبما افادت قناة روسيا اليوم انتخابات مبكرة، حسبما افادت قناة روسيا اليومفى خبر عاجل لها . واحتشد المتظاهرون أمام مقري رئيس الوزراء والبرلمان، ما أجبر السلطات على الدفع بتعزيزات أمنية.

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