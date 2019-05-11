مواجهات بين الشرطة والمحتجين في فرنسا

نزل محتجو "السترات الصفراء" للسبت الـ26 إلى الشوارع الفرنسية، واختاروا مدينتي ليون ونانت مركزين للتظاهر.

وأفادت وكالة فرانس برس، بأنه بعدما اقترب عمر حركتهم من ستة أشهر، لم ينجح محتجو "السترات الصفراء" في فرنسا في استنهاضها في السبت السادس والعشرين لتظاهراتهم.

وقالت الوكالة الفرنسية، إنه عند الساعة 14.00 (12.00 ت.

غ.) كان عدد المحتجين 2700 في فرنسا منهم 600 بباريس، بحسب وزارة الداخلية، مقابل 3600 بينهم 1000 بباريس في الساعة ذاتها في الرابع من مايو. وفي نهاية تظاهرات السبت الماضي تم إحصاء أقل من 19 ألف متظاهر فيفرنسا كلها مقابل أكثر من 40 ألفا بحسب المنظمين، وكانت تلك أدنى مشاركة في الاحتجاجات منذ انطلاقها في 17 نوفمبر 2018 مع 282 ألف متظاهر.

إلى ذلك، شهدت مدينة نانت (غرب) مناوشات ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، حيث قالت وكالة "أ ف ب" إن عناصر مكافحة الجريمة تعرضوا للرشق بمقذوفات من متظاهرين، ما أدى إلى تدخل قوات حفظ النظام بإطلاق "الرصاص الدفاعي" والغاز المسيل للدموع.