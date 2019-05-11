"أزمة الورق" تجبر صحيفة إيرانية على حذف 8 صفحات

أعلن جواد دليري مدير تحرير صحيفة إيران الرسمية، يوم السبت، أنه سيتم حذف 8 صفحات من الصحيفة وذلك ابتداء من يوم الأحد، وحتى إشعار آخر.

ونشر مدير تحرير الصحيفة تغريدة، قال فيها إن حذف

الصفحات الثماني، يعود إلى أزمة خطيرة في الورق.

كما قال إن "أزمة الورق خطيرة للغاية لدرجة أن عدد نسخ العديد من الصحف انخفض بمقدار الثلث خلال الشهرين

الأخيرين، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي فإن بعص الصحف لا تملك الورق لأكثر من يوم أو يومين".

وأضاف في تغريدة أخرى إن مشكلات مثل ارتفاع أسعار الورق والزنك والمواد المركبة والتكاليف الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض مصادر إيرادات الوسائط، تعد من بين المشكلات التي حصدتها وسائل الإعلام.