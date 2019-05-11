جريمة بشعة تهز لبنان.. والأمن يكشف تفاصيل مروعة

تمكنت قوات الأمن في لبنان بعد أسبوع من المتابعة والتحقيقات، من اعتقال مشتبه به في قتل طفل بواسطة سكين، وتوقيف أكثر من 10 أشخاص للتحقيق معهم لكشف ملابسات الجريمة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأنه تبين أن المشتبه فيه هو شقيق الطفل المغدور، مضيفة أنه نقل إلى النيابة العامة.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قد أعلنت "أنه خلال الأسبوع المنصرم حصلت جريمة قتل مروعة في بلدة العباسية الجنوبية، راح ضحيتها الطفل حسن بشير (عمره نحو 6 سنوات، مكتوم القيد)، في ظل ظروف غامضة".

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن جريمة هزت البلد وصدمت المواطنين عندما أميط اللثام عن

مرتكبها، حيث قال موقع "الرأي" اللبناني إن طفلا (بلال بشير) لم يتجاوز عمره 12 عاما، قتل شقيقه (حسن بشير) ابن الـ6 سنوات، بـ14 طعنة سكين.

من جهته أشار تلفزيون "الجديد" إلى أن الجريمة وقعت بسبب الغيرة، وأن القاتل أقدم على فعلته بعد أن ضاق ذرعا من شقيقه الصغير الذي لا يعمل ولا يشاركه المسؤوليات، في حين يضطر بلال إلى العمل كبائع جوال في الشوارع ليلا نهارا والتسول.