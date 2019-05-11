عمدة لندن: لا يتعين علينا فرش السجادة الحمراء لترامب

أعرب عمدة لندن صادق خان، عن قناعته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يرقى إلى مستوي سلفيه في البيت الأبيض، باراك أوباما وجورج بوش الابن، ولا يستحق زيارة دولة إلى بريطانيا.

وجاءت تصريحات خان على خلفية زيارة الدولة المقررة لترامب إلى المملكة المتحدة في الثالث من يونيو المقبل.

وقال خان، في مقابلة لمحطة إذاعة LBC البريطانية أمس الجمعة:

"بطبيعة الحال، علينا الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع رئيس الولايات المتحدة، لكنه لا يتعين علينا فرش السجادة الحمراء أمامه وإقامة مأدبة رسمية له".

وأشار عمدة لندن إلى أن اثنين فقط من رؤساء الولايات المتحدة وصلا المملكة المتحدة في السابق بزيارة دولة، هما أوباما وبوش الابن، مضيفا: "ترامب

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ليس من الفئة نفسها معهما".

وندد خان بتصريحات ترامب المسيئة إلى النساء، معربا عن تضامنه مع زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، الذي قال إنه سيرفض الدعوة للمأدبة، وذلك على الرغم من أن عمدة لندن ليس في قائمة المدعوين.

وكان ترامب قد زار بريطانيا في يوليو العام الماضي، إلا أن هذه الزيارة القصيرة لم تصنف "زيارة دولة"، حتى على الرغم من أن الرئيس الأمريكي التقى الملكة إليزابيث الثانية في مقرها الرسمي قلعة ويندزور.