ماكرون يستقبل الفرنسيين المحررين من بوركينا فاسو

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة فيلاكوبلي الجوية قرب العاصمة باريس، اثنين من مواطنيه كانا رهينتين في بوركينا فاسو، وجرى تحريرهما أمسالجمعة في عملية أمنية.
وأشارت "فرانس 24" إلى أنه بالإضافة إلى المحررين الفرنسيين، فإن ماكرون استقبل الرهينة
وقد أجرى الجيش الفرنسي عملية تحرير أربع رهائن في شمال بوركينا فاسو، امرأتان أمريكية وكورية جنوبية، وفرنسيان اثنان اختطفا في بنين في الأول من مايو.
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