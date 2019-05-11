الجيش السوري يسيطر على قرى في ريف حماة الغربي

سيطر الجيش السوري على عدد من القرى في ريف حماة الغربي، اليوم السبت، بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة التي استعادة قرية فقدت السيطرة عليها، ظهر اليوم السبت.

وقال مصدر عسكري سوري، "بسط الجيش السوري والقوات الرديفة له سيطرتهم اليوم على قرية الجمازية وقرية باب الطاقة والمستريحة بريف حماة الشمالي الغربي بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي المعارضة ".

من جانبه، قال ناجي مصطفى، المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر: "استطاعت قواتنا استعادة حرش غابات الكركات وقرية ميدان غزال بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية عليها ، بعد استخدمهم سياسة الأرض المحروقة والتمهيد الناري بكافة الوسائط النارية وحوامات وطيران حربي، وتم استجرار القوات الحكومية إلى منطقة قتل وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات بينها عربة عسكرية كبيرة تحمل عناصر وذخيرة".

وأقر قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير : "بسيطرة القوات الحكومية على قرية الشريعة وباب الطاقة بعد تكثيف الطيران الحربي غاراته على تلك القرى وتدميرها بشكل كامل".

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