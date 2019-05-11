الصين وأميركا تتفقان على إجراء "مزيد" من محادثات التجارة

قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه لوسائل إعلام رسمية صينية في الولايات المتحدة إن بكين وواشنطن اتفقتا على إجراء المزيد من محادثات التجارة في بكين، وذلك بعد جولة مناقشات في واشنطن وصفها بأنها صريحة وبناءة.

وقال ليو إنه لا يعتقد أن اتفاق التجارة المحتمل قد "انهار" مضيفاً أن حدوث انتكاسات صغيرة أمر لا مفر منه.

وذكر أن أميركا والصين لديهما تفاهمات متبادلة كبيرة لكن لا تزال هناك ويتعين عليها أن ترد خلافات بشأن "قضايا مبدئية".

وأضاف ليو أن الصين لا يمكن أن تقدم تنازلات بشأن تلك "القضايا المبدئية"، لكنه متفائل بحذر بشأن مستقبل محادثات التجارة.

وقال إن الصين تعارض بقوة أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على تلك الزيادة.

وأعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستتخذ "تدابير مضادة ضرورية" بعد زيادة الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، لكنها لم تحدد بشكل تفصيلي كيفية الرد على الخطوة الأميركية.

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وكان الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أعلن في بيان أن الرئيس دونالد ترامب أمر بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية المتبقية والبالغ قيمتها 300 مليار دولار تقريباً.

وأكد ترامب أن علاقته الشخصية بالرئيس الصيني شي جينبينج "علاقة قوية للغاية" وتوقع أن تستمر المحادثات في المستقبل بين الجانبين.

وكتب هو شي جين، رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" التي تديرها الدولة على تويتر أن "مصدراً موثوقاً" أفاد بأن المحادثات لم تنهار.

وتابع "الجانبان يعتقدان أن المحادثات بناءة وسيستمران في المشاروات، واتفق الجانبان على الاجتماع مجدداً في الصين في المستقبل".

وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي رسوما جمركية على واردات من السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم مماثلة على واردات أميركية بقيمة 110 مليارات دولار.