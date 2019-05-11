تظاهرات "السترات الصفراء" تنطلق من ليون ونانت في السبت الـ 26

دعا محتجو "السترات الصفراء" الذين يقترب عمر حركتهم من الستة أشهر، إلى التظاهر، اليوم السبت، محددين نقطتي تجمع "وطنيتين" في مدينتي ليون ونانت حيث تخشى السلطات وجود مثيري أعمال شغب.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أحصت أقل من 19 ألف متظاهر، تحدث المنظمون عن أربعين ألفاً، في مسيرات السبت الماضي، في أضعف مشاركة منذ 17 نوفمبر.

وفي مؤشر إلى تراجع التحرك، تشهد مدينة بوردو التي كانت واحدة من أقوى معاقل حركة الاحتجاج، انحساراً بطيئاً في التعبئة منذ الربيع، ولم تعد المسيرات تضم أكثر من 1500 شخص.

وقال كيفين او، الذي يقيم في نانت ويتظاهر عادة عند دوار بالقرب من مطار نانت اتلانتيك "سنشارك في تظاهرة السبت بدعوة وطنية، ومنطقياً سيكون كل محتجي شمال وغرب فرنسا في نانت، ومحتجي الجنوب في ليون"، وأضاف أن "القمع في نهاية المطاف يثير الخوف".

من جهته، أكد تياري بواريفان ويشارك في التظاهرات في ليون "هناك نوع من التعب والتخوف من أعمال عنف الشرطة، وهناك الجانب الاقتصادي أيضاً"، موضحاً أن "التظاهر في باريس ومدن أخرى مكلف".

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وأشار إلى أنه "التراجع نفسه الذي سجل في سبتمبر، لكن الحركة يمكن أن تستأنف بقوة".

أما أنايس التي تشارك في تنظيم التظاهرات في دويه، فقد رأت أن التعبئة "ستبقى على حالها" حتى الانتخابات الأوروبية.

وقالت "نحن في حالة انتظار"، مؤكدة أنها "لن تتراجع من أجل استفتاء مبادرة المواطنة وزيادة القدرة الشرائية وخفض الضرائب لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين".

وفي باريس ستنطلق التظاهرة من جوسيو "دعماً للمدرسين" احتجاجاً على قانون بلانكيه، وسيغلق محيط جادة الشانزيليزيه الذي يضم القصر الرئاسي والجمعية الوطنية وكذلك قطاع نوتردام.

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