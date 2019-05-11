بالفيديو: جيري ماهر يرد على وافد لبناني مجد نصر الله وأساء للسعودية قبيل لحظات من مغادرتها نهائيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 مايو 2019 08:25 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أثار مقطع فيديو لموظف لبناني يعمل في السعودية، غضبًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن مجد الوافد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأساء للسعودية قبيل مغادرته المملكة بشكل نهائي.

وظهر الموظف في مقطع الفيديو يقول إنه في مطار الملك خالد في الرياض ويستعد لمغادرة البلاد بعد إنهاء عمله في إحدى شركات المقاولات، موجهًا كلامه لنصر الله الذي لقبه بـ ”سماحة السيد“، وملقيًا باللوم في فصله من عمله على من أسماهم ”أتباع محمد بن سلمان“ في إشارة لولي العهد السعودي قبل أن يضيف أيضًا ”تعودنا على جرائمهم“.

ويزعم الوافد في الفيديو أن شركة مقاولات في مدينة الرياض فصلته من عمله ضمن 40 موظفًا آخرين جميعهم لبنانيون وسوريون بعد أن تلقت ضغوطًا للقيام بتلك الخطوة على الرغم من كونهم يعملون في الشركة منذ 8 سنوات ويحملون شهادات وخبرات عالية.

وتداول ناشطون الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط انتقادات حادة للوافد على إساءته لبلادهم التي عمل فيها لسنوات طويلة كما أكد هو قبل أن ينتهي عقده مع الشركة.

وغرد الإعلامي والكاتب اللبناني جيري ماهر على المقطع من خلال مقطع فيديو وقال في تغريدته:

متضامن مع السعودية قيادةً وشعباً ضد التحريض الرخيص من قبل مرتزقة حسن نصرالله المعروف عنهم تاريخياً أنهم أهل شقاق ونفاق، يأكلون من صحن الناس و يبصقون فيه لأنهم تربوا على قلة الشرف و الخسة منذ أن فروا من الجنوب و استوطنوا بيروت وقتلوا سكانها وكذلك فعلوا مع السوريين. #جيري_ماهر

وقال الإعلامي السعودي عناد العتيبي في تعليق على الفيديو ”(لبناني) بعد أن تم الاستغناء عن خدماته هو ومجموعة معه كحق مشروع لكل الشركات وقبل سفره ومن صالة المغادرة بـ #الرياض كشف الوجه الحقيقي بولائه لزعيم #حزب_الشيطان، وأظهر الحقد الدفين تجاه السعودية التي تنعم بخيراتها“.

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وبدا المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، أكثر غضبًا وقال في رده ”وبإذن الله سيتطهر تراب هذا الوطن من المرتزقة والعملاء والجواسيس، وستبني نهضتها بسواعد أولادها وبناتها وإن كره طوني وإخوانه وعشيرته..“.

وعلق الكاتب والشاعر السعودي، أحمد قرّان الزهراني، على إساءة الوافد اللبناني للسعودية بالقول ”عليك من الله ما تستحق أنت وأمثالك“.

وأثنى المدون السعودي المعروف، نايف مدخلي، على قرار شركة المقاولات التي فصلت الوافد اللبناني، وقال في تعليق على الفيديو ”ما قصرت الشركة المفروض يتم تكريمها“.

ويقول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي إن الوافد اللبناني يدعى وسام رضى جوني، ويعمل محاسبًا في الشركة منذ العام 2010 وتقاضى رواتب عالية وفقًا لوثيقة متداولة منذ سنوات، لكن اسم الشركة وتخصصها في الوثيقة المتداولة مغاير لاسم شركة المقاولات التي ذكرها الوافد في الفيديو.

ولم تعلق شركة المقاولات التي كان الوافد اللبناني يعمل فيها على الفيديو والجدل الذي أثاره، وصحة المزاعم التي أوردها في الفيديو. فيما يتعذر على ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستضيف السعودية نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يعمل غالبيتهم في مهن ووظائف متنوعة على الرغم من توطين أكبر بلد خليجي لكثير من القطاعات في السنوات الماضية بحيث يقتصر العمل فيها على مواطنين سعوديين من الجنسين بهدف خفض نسب البطالة المرتفعة بينهم.

المصدر: إرم نيوز \ راديو صوت بيروت إنترناشونال