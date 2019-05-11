كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاغون يبحث خطة لدعم سياسات ترامب بشأن الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم السبت، الحدود الأمريكية مع المكسيك للمرة الثانية، في الوقت الذي يسعى فيه البنتاغون لوضع خطة طويلة المدى لدعم سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وتوجه شاناهان إلى ماكالين في ولاية تكساس للقاء المسؤولين عن الحدود وتفقد منشأة مخصصة للتعامل مع طلبات الهجرة ومركزا لدوريات الحدود. تأتي الزيارة بعد يومين من إعلان البيت الأبيض اعتزام ترامب ترشيح شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينج، لتولي منصب وزير الدفاع.

وقال البنتاغون أمس الجمعة، إن شاناهان اعتمد تحويل 1.5 مليار دولار لبناء ما يزيد على 130 كيلومتراً من الحواجز على الحدود مع المكسيك ضمن مشروع يتم تنفيذه على مراحل بسبب عدم حصول ترامب على موافقة الكونغرس على تمويل كامل لبناء الجدار الحدودي.

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ويحرص ترامب على أن يكون للجيش الأمريكي دور أكبر فيما يتعلق بالحدود الأمريكية المكسيكية.

ورغم انتقاد عدد من أعضاء الكونغرس فإن مسؤولين في البنتاغون قالوا إنهم يتطلعون لوضع خطة أطول أمداً للدعم.

وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحافيين المرافقين له أثناء زيارته للحدود إن دعم الجيش لن يستمر "إلى أجل غير مسمى. إنه سيكون لفترة زمنية محدودة".