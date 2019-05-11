“ليتقبل الله صيامي”.. استعمال السواك ومعجون الأسنان نهار رمضان! – فيديو

فيديو: حسام أديب

في حلقة جديدة من السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن حكم “استعمال السواك ومعجون الأسنان!”، نهار أيام شهر رمضان، باعبتاره من بين الإشكالات التي تشغل أذهان الكثير من الصائمين.

ويوضح الراجعي، في حلقة اليوم السبت، رأي النبي عليه الصلاة والسلام، في استعمال السواك عند العبادات، وعلاقة ذلك بشهر رمضان، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة”، مبينا من خلاله حكم استعمال السواك وما يقوم مقامه في عصرنا، أيجوز في نهار أيام هذا الشهر أم لا يجوز.