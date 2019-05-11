بتحريض من طليقته..مجهولون يقتحمون شقة مواطن بطنجة…قاموا بتصويره عاريا واستعملوا غاز الكريموجين وسرقة أمواله

تعرض مواطن بطنجة، الأسبوع الماضي، إلى عملية اقتحام لشقته المتواجدة في “حومة اسبانيول”، والسطو على مبلغ 26700 درهم، من قبل 4 أشخاص، من بينهم طليقة الضحية “ل.ج”.

وكشف الضحية أنور الصروخ، في اتصال هاتفي مع موقع “اليوم 24” أن فصول الحادثة تعود إلى يوم الأحد 5 ماي الجاري، عندما طرق أحدهم باب شقته حوالي الساعة 3 زوالا، قبل أن يتفاجىء باقتحام 4 أشخاص، من بينهم 3 نساء، إحداهن زوجته السابقة، للشقة، مدججين بالأسلحة البيضاء، وغاز الكريموجين، وقاموا بسرقة محتويات منزله من هواتف نقالة وذهب ومبالغ مالية مهمة، وتكبيل يديه ورجليه، وتوجيه ضربات له على مستوى الوجه والبطن، قبل أن يقوم أحد المقتحمين بتهديده بالتصفية الجسدية.

وقال الضحية للموقع ذاته، أن المقتحمين الأربعة لم يكتفوا بالضرب، بل قاموا بنزع ملابسه بالقوة وتصويره عاريا، مضيفا أن كاميرا العمارة السكنية وثقت، لقطات دخول وخروج المعتدين، الذين قاموا بنقل المسروقات فيما بعد إلى إحدى السيارات التي كانت مركونة بالقرب من العمارة السكنية، ولاذوا بالفرار.

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وفور وقوع الحادث، توجه الضحية إلى مفوضية الشرطة بطنجة حيث قامت بتحرير محضر في الموضوع، وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات عملية السرقة.