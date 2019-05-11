طائرة خاصة تنقل الوداد لتونس ونجم الفريق يعود من الإصابة

قررت إدارة نادي الوداد البيضاوي كراء طائرة خاصة، من أجل تنقل بعثة النادي من الدار البيضاء صوب العاصمة التونسية تونس، من أجل خوض مباراة إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، وذلك من أجل ضمان رحلة مريحة للنادي الأحمر.

وبدأ النادي الودادي، يعد العدة لهذه المواجهة التارخيية، والتي يستعى من خلالها إلى حمل لقبه الثالث في أغلى المنافسات القارية، إذ من المرتقب أن يبعث النادي لجنة لتونس، في الأيام القليلة المقبلة، من أجل الوقوف على جميع تفاصيل وجزئيات رحلته لبلاد “قرطاج”، من سفر وإقامة وملعب التداريب، تفاديا لأي مشاكل قد تعكر مقامه هناك.

وعلاقة دائما بالنادي الأحمر واستعدادته لهذه المواجهة التاريخية، تلقى أنصار الفريق نبأ مفرحا بتأكد استعادة أمين تيغازي لكامل جاهزيته البدنية، وأصبح جاهزا بشكل تام من أجل خوض مباراة النهائي، بعد فترة غير قصيرة من الغياب، بسبب الإصابة.

أما بخصوص المصاب الآخر، والجناح الطائر محمد أوناجم، فقد بدأ يخضع لأولى حصص الإعداد البدني الخاص مع المعد البندي التونسي مناف نابي، وذلك حتى يكون جاهزا، لمباراة العودة على الأقل.