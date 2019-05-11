استقبال نجم برنامج “الزمن الجميل” علي مديدي بالزغاريد في المطار ..وهذه رسالته لعشاقه-فيديو

وصل المشارك المغربي في برنامج “الزمن الجميل” علي مديدي، اليوم السبت، إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد مشاركته المتميزة، وتقديمه لمستوى جيد، مكنه من بلوغ نهائي المسابقة وتقديم صورة مشرفة عن المغرب.

وعبر مديدي في تصريحه ل”اليوم 24″ عن سعادته بالمستوى الذي قدمه، إذ صرح:”الحمد لله كانت مشاركة جيدة، وتعرفت فيها عن ناس جدد، والجمهور بين حبه للفنان علي مديدي والفن الراقي بصفة عامة”.

ووجه مديدي الشكر للفنانين الذين دعموه عند وصوله للنهائي، والجمهور المغربي الذي كان سندا له في مختلف مراحل البرنامج.

ووصل مديدي لنهائي” الزمن الجميل”، ونال طيلة مراحل البرنامج إشادة لجنة التحكيم التي ضمت كل من أسماء لمنور وأنغام ومروان خوري، نتيجة تقديمه للأغاني طربية بطريقة مميزة، لكنه خسر اللقب لصالح المشترك اليمني عمر ياسر الذي نال أكبر نسبة من التصويت.