الموهبة المغربية حكيمي يسترجع قواه تأهبا للموعد القاري”كان2019″

يواصل الدولي المغربي أشرف حكيمي، من صفوف نادي بورسيا دورتموند، تداريبه الفردية تحت إشراف طاقم طبي وتقني خاص بألمانيا، تمهيداً لعودته إلى الملاعب الكروية، خلال الأسابيع المقبلة، حيث يدشن الأسود مشاركتهم بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بمصر.

حكيمي، الإسم الشاب الذي شكل دعامة أساسية بتشكيلة الأسود طيلة الفترة الأخيرة، بدأ مرحلة التداريب الفردية في القاعة بألمانيا، بعد ترخيص من الطبيب الذي أشرف على عمليته الجراحية، والتي حرمته من حضور الموعد الودي الأخير أمام الأرجنتين، وأيضا باقي مباريات الموسم الكروي مع دورتموند.

الخبر نقله النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ليطمئن على حالة أشرف حكيمي، المعار إلى صفوف المجموعة بعقد يمتد لموسمين كرويين، والذي تمكن ومنذ وصوله إلى منافسات “لبوندسليغا” من كسب ثقة المدرب وأيضاً الجماهير.

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في المقابل، أبدى دورتموند الألماني، اعتراضه التام على فكرة عودة لاعبه المغربي، أشرف حكيمي، المعار من نادي ريال مدريد الإسباني لموسمين، إلى فريقه الأم، هذا الصيف، رغم تسريب خبر رغبة اللاعب ومدربه السابق زيدان في الظهور بـ”الليغا”.

التأكيد جاء على لسان ميكايل زورك، المدير الرياضي للنادي الألماني، والذي شدد على أن اللاعب لن يغادر ملعب “سيغنال إيدونا بارك” الصيف المقبل، وسيكون واحدا من الأسماء التي سيعتمد عليها الفريق، بمخططاته للسنة المقبلة.

ورد زورك على التصريحات الصحفية التي صرح بها اللاعب المغربي، والتي قال فيها:” لا يمكني أن أخفي بأني أحلم بالعودة لريال مدريد العام المقبل”، بالقول بأنه ” تكلم مع وكيل أعماله بعد هذه التصريحات، ويمكنني أن أؤكد لكم بأن اللاعب لن يغادر النادي قبل انتهاء فترة إعارته”.