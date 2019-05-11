بايرن ميونخ يتعثر بتعادله أمام لايبزيج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام لايبزيج بعدما افترقا بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وبهذا التعادل رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 75 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد لايبزيج 66 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بدأ البايرن المباراة بضغط مكثف على دفاع أصحاب الأرض، لإحراز هدف مبكر، وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن ينجح في ذلك، بعدما انفرد بالحارس بيتر جولاكسي، لكنه سدد الكرة بغرابة خارج المرمى.

ووصل لايبزيج بأول فرصة حقيقية بعد مرور 11 دقيقة، لكن صلابة الدفاع البافاري حالت دون هز شباك الحارس سفين أولريتش.

وكاد يوسف بولسن أن يسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، بعد مرور 16 دقيقة على بداية المباراة، بعدما سدد الكرة من لمسة واحدة لتصطدم بأقدام الدفاع البافاري.

وفي الدقيقة 28، توغل ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، ليرسل عرضية متقنة نحو سيرجي غنابري، الذي وجهها بقدمه نحو المرمى، لكن جولاكسي تصدى لها ببراعة.

وتصدى حارس لايبزيج لفرصة محققة من جديد، بعدما سدد جنابري كرة على الطائر، لكن جولاكسي أبعدها ببراعة عن مرماه.

واستمر لايبزيج في الاعتماد على المرتدات السريعة، لتصل كرة إلى تيمو فيرنر على حدود منطقة الجزاء، ليقرر توجيه تسديدة أرضية، لكنها ذهبت في متناول يد أولريتش.

ومرت الدقائق التالية دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

Advertisements

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ديفيد ألابا في استخلاص الكرة بمنتصف الملعب، لينطلق راكضًا نحو منطقة جزاء لايبزيج، قبل أن يسدد كرة صاروخية، تصدى لها جولاكسي بقدمه، قبل أن تعود لغنابري، الذي أطلق تسديدة مرت بجوار القائم.

وبعد 5 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني، استغل ليون غوريتسكا كرة ارتدت له في قلب منطقة الجزاء، ليقفز مسددًا كرته على الطائر، لتخترق شباك حارس لايبزيج، قبل أن يلغي الحكم، الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليتبين وجود حالة تسلل.

ووصل لايبزيج بأول فرصة لمرمى البايرن في الشوط الثاني، بتسديدة أطلقها كونراد لايمر، لكن أولريتش تصدى لها بنجاح.

وأرسل ألابا، كرة عرضية إلى رأس توماس مولر، لكن المهاجم الألماني فشل في توجيهها بشكل صحيح، لتذهب الكرة بعيدًا عن المرمى.

وأهدر غنابري فرصة هدف محقق في الدقيقة 65، بعدما وصلته تمريرة من مولر، ليصبح وجهًا لوجه مع حارس لايبزيج، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالعارضة.

وكاد مارسيل هاليستينبيرغ أن يهز الشباك لصالح لايبزيج، بعدما انطلق من الجهة اليسرى ليقتحم منطقة الجزاء ويطلق تسديدة أرضية زاحفة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لأولريتش.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بربع ساعة، قرر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الدفع بالجناح فرانك ريبيري بدلًا من غنابري، لتنشيط هجوم الفريق.

وكاد ريبيري أن يلدغ لايبزيج بهدف رائع في الدقيقة 83، بعدما قابل عرضية مولر بتوجيه الكرة بالكعب، لكنها اصطدمت بأقدام جولاكسي، لتضيع فرصة إحراز الهدف المنشود.

وأتيحت فرصة للبايرن لصيد شباك لايبزيج، بعدما احتسب الحكم، مخالفة على حدود منطقة الجزاء، انبرى لها ليفاندوفسكي لتنفيذها، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، لتمر الدقائق التالية دون جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي.