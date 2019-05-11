مجد الكروم: العشرات يتظاهرون ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أهالي مجد الكروم، مساء اليوم السبت، في وقفة احتجاجية على المفرق الشرقي تنديدا بتفشي ظاهرة العنف والجريمة في البلدة بالآونة الأخيرة.



وجاءت هذه الوقفة استمرارا لفعاليات ونشاطات خيمة الاعتصام التي أقرتها اللجنة الشعبية، وذلك بالرغم من عدم موافقة الشرطة على منح تصريح لها.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات عديدة منددة بالعنف والجريمة وتقاعس الشرطة، حيث كتب على بعض منها "من حق أبنائنا أن يعيشوا بسلام"، "مجد الكروم موحدة ضد العنف والجريمة"، "مجد الكروم آمنة بدونكم"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

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وقال النائب عن قائمة الموحدة والتجمع، د. منصور عباس، في حديث لـ"عرب 48"، إن "ظاهرة العنف والجريمة باتت تمس كافة بلداتنا العربية، وهذا يستوجب تحركا شعبيا وميدانيا في كل منها، بحيث أن هناك مسؤولية ملقاة علينا لمواجهة هذه الظاهرة بدء من أنفسنا ومؤسساتنا، كما أن هناك مسؤولية على الشرطة حيال تقاعسها في ردع ظاهرة العنف والجريمة".

وتابع أنه "من خلال البرلمان سنسعى إلى وضع ملف العنف والجريمة على جدول الأعمال وسنبحث عن كل السبل والوسائل المتاحة أمامنا حتى نعالجه".



وذكر الناشط السياسي، علي حريكي، في حديث لـ"عرب 48"، أننا "خرجنا للمشاركة في هذه الوقفة كي نوجه 3 رسائل الأولى موجهة للشرطة ووزارة الأمن الداخلي ونحن نحملهم مسؤولية تفشي العنف والجريمة في مجتمعنا وبلدنا، ونحن نطالبهم بالعمل بكل جدية من أجل ردع العنف والجريمة وهذه مهمتهم".

وتابع "الرسالة الثانية موجهة للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة من أجل وضع برنامج عملي ومهني لمحاربة العنف والجريمة، أما الرسالة الأخيرة فهي لجماهيرنا ومواطني مجد الكروم من أجل المشاركة بشكل أكبر في الفعاليات والنشاطات الاحتجاجية حفاظا على بلدنا ومجتمعنا".