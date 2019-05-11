شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مناقشة خدمات الملاحة الجوية بين المملكة والإمارات في جدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:34 مساءً, 11 مايو 2019 م المناطق - الرياض عقدت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) الاجتماع الثاني مع قطاع خدمات الملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تحت مظلة برنامج العمل التنفيذي في مجال الملاحة الجوية في مركز المراقبة الإقليمي بمدينة جدة.

وناقش الاجتماع أهم ما توصلت إليه مخرجات فرق العمل الثلاث المنبثقة عن برنامج العمل التنفيذي وهي : مجموعة العمل لإدارة الحركة الجوية ونظم الملاحة الجوية، ومجموعة عمل المعلومات الملاحية، ومجموعة عمل السلامة، علاوة على سير العمل في المبادرات المدرجة ضمن مهام فرق العمل المشار إليها.

وتطرق الاجتماع لمجالات التعاون وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية في مجالات الملاحة الجوية والمتعلقة بإدارة الحركة الجوية، وإدارة المعلومات الملاحية، ونظم الملاحة الجوية، وسلامة الحركة الجوية بالإضافة إلى تدريب المراقبين الجويين، وتقديم عرض حول برامج التدريب لدى الأكاديمية السعودية للطيران المدني.

حضر الاجتماع عدد من المختصين بخدمات الملاحة الجوية السعودية بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ريان طرابزوني، وعدد من المختصين من خدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات العربية المتحدة بقيادة مساعد المدير العام للملاحة الجوية أحمد الجلاف.

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