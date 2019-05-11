وأشار قائد قوات الحدود الباكستانية معظم جاه أنصاري في كلمة أمام مجلس شيوخ بلاده ، إلى " إطلاق قوات بلاده عملية ضد المتورطين في حادثة قتل 14 شخصًا، بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية "بلوشستان" (جنوب غرب) في 18 نيسان الماضي".



وأضاف أنصاري، أن "قوات الأمن اشتبكت مع مجموعة مسلحين، بينما كانت تحاول العبور إلى إيران، وقتلت 15 إرهابيا في إطار العملية"، مشيراً إلى أن "الإرهابيين المقتولين هم منفذو حادثة قتل الركاب في "بلوشستان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعلن مقتل 15 إرهابياً حاولوا التسلل إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.