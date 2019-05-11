ألبانيا.. مظاهرات وأعمال شغب أمام مقري الحكومة والبرلمان

تشهد العاصمة الألبانية تيرانا مظاهرات تتخللها أعمال شغب ضد الحكومة للمطالبة باستقالتها وإجراء انتخابات مبكرة. واحتشد المتظاهرون، بحسب "روسيا اليوم"، أمام مقري رئيس الوزراء والبرلمان، ما أجبر السلطات على الدفع بتعزيزات أمنية.

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