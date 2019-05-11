وقال خان، في مقابلة لمحطة إذاعة LBC البريطانية "بطبيعة الحال، علينا الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع رئيس الولايات المتحدة، لكنه لا يتعين علينا فرش السجادة الحمراء أمامه وإقامة مأدبة رسمية له".
وأشار عمدة لندن إلى أن اثنين فقط من رؤساء الولايات المتحدة وصلا المملكة المتحدة في السابق بزيارة دولة، هما أوباما وبوش الابن، مضيفا: "ترامب ليس من الفئة نفسها معهما".
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة لندن: ترامب لا يستحق زيارة دولة إلى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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