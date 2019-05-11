عمدة لندن: ترامب لا يستحق زيارة دولة إلى بريطانيا

وجاءت تصريحات خان على خلفية زيارة الدولة المقررة لترامب إلى المملكة المتحدة في الثالث من يونيو المقبل.

وقال خان، في مقابلة لمحطة إذاعة LBC البريطانية "بطبيعة الحال، علينا الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع رئيس الولايات المتحدة، لكنه لا يتعين علينا فرش السجادة الحمراء أمامه وإقامة مأدبة رسمية له".



وأشار عمدة لندن إلى أن اثنين فقط من رؤساء الولايات المتحدة وصلا المملكة المتحدة في السابق بزيارة دولة، هما أوباما وبوش الابن، مضيفا: "ترامب ليس من الفئة نفسها معهما".

