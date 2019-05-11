الخطوط الجوية الكينية تعلن تعليق رحلاتها إلى الصومال

أعلنت الخطوط الجوية الكينية تعليق رحلاتها من نيروبي إلى مقديشو لأجل غير مسمى، وحسب مصادر لم تفصح حكومة نيروبي عن سبب تعليق رحلاتها.

وكشفت وسائل إعلام كينية أن قرار الحكومة بإيقاف الرحلات الجوية المباشرة بين مقديشو ونيروبي يبدأ من 10 مايو، ويشدد القرار على ضرورة توقف الطائرات المتوجهة إلى كينيا، للتفتيش في مطار "وجير" في الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا، قبل أن تواصل رحلتها إلى نيروبي.



فيما رجحت مصادر أمنية أن السلطات الكينية اتخذت القرار، نتيجة تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية إصرار حكومة فرماجو على موقفها من قضية مؤتمر لندن للنفط وتمسكها بالاستثمار في حقول نفطية متنازع عليها وتداعيات توغل حركة الشباب الصومالية الإرهابية في كينيا واستهدافها لأمن كينيا.

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ومن جانبها أعربت الحكومة الصومالية عن استيائها من قرار السلطات الكينية تعليق الرحلات الجوية بين البلدين، وأشارت وزارة النقل الصومالية إلى أنها تؤمن بأن دوافع سياسية وراء القرار.



ودعت الحكومة الصومالية الحكومة الكينية إلى إعادة النظر في القرار الذي اتخذته، متعهدة بالاتصال مع الجهات الصومالية المعنية لتقييم الرد المناسب على القرار الكيني.

وظلت العلاقات الكينية الصومالية تتميز بروابط عدة أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها بداية من إرهاب "حركة الشباب" مروراً بسياسات الرئيس الحالي عبدالله فرماجو، وصولاً إلى خلافات نفطية.

وتصاعدت الخلافات الدبلوماسية بين البلدين؛ حيث استدعت كينيا منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، سفيرها لدى مقديشو لإجراء "مشاورات عاجلة" معه، كما طلبت من السفير الصومال مغادرة نيروبي على خلفية حصص نفطية متنازع عليها.