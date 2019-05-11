القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بشكل مفاجئ توقفت صفقة منظومة الدفاع الجوي “إس 400” التي كان من المقرر أن تبدأ روسيا تسليمها لتركيا الصيف المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها الأخيرة، وكذلك الضغوط الأمريكية لإنهاء هذه الصفقة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، أكثر الصحف الألمانية انتشارا، عن مصادر دبلوماسية في أنقرة قولها: “صفقة صواريخ "إس 400" الروسية توقفت”.
كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة جديدة لأردوغان.. توقّف صفقة "إس 400" الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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