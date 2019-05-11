الان تتابع الجيش الوطني الليبي يشن هجوما في محور الطويشة جنوب شرق طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 شن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، هجوما في محور الطويشة – طريق الرملة جنوب شرق طرابلس. جاء ذلك بالتزامن مع شن طيران الجيش الوطني غارات مكثفة على منطقة الكريمية جنوب طرابلس، ضد معاقل الميليشيات المسلحة.

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