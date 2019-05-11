شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى يفضح تاريخ علاقة "بى بى سى" و"الإخوان": بدأت قبل ثورة يوليو 1952 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن هناك علاقات قديمة بين جماعة الإخوان، وشبكة "بى بى سى" البريطانية، قبل ثوة 23 يوليو عام 1952، حيث كانت علاقة الإخوان بالبريطانيين في مصر فى عهد مؤسس الجماعة حسن البنا.
وأضاف الباحث الحقوقى، أنه فى حقبة الخمسينيات من القرن الماضى عندما خرجت عناصر الإخوان الإرهابي من مصر توجهت إلى لندن، حيث أقاموا هناك وأسسوا نشاطا تجاريا، ليكون غطاءً لنشاطهم مع الأجهزة الأمنية البريطانية، وبالتالى زادت علاقاتهم بشبكة بى بى سى.
ولفت هيثم شرابى، إلى أن الإذاعة البريطانية هى أحد الأذرع الإعلامية للأجهزة الأمنية البريطانية، وبالتالى تتعامل معها الإخوان لترويج أكاذيبهم ضد مصر.
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