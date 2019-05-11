شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى: قطر سترحل عددا كبيرا من الإخوان بعد صدور قرار ترامب باعتبار الجماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن الإخوان سيعانون من تشريد وسيكونون بلا مأوى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة التى يعانى منها أردوغان فى تركيا، والضغوط المحتملة على الدوحة من جانب إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حال اتخذت قرارا بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، سيصبح الإخوان مشردين بلا مأوى بعد أن خانوا وطنهم ما يعزز احتمالات أن يقوم بعضهم بمراجعات.

وأضاف الباحث الإسلامى أنه من المحتمل أن تلجأ قطر إلى ترحيل عددٍ كبير من الإخوان المقيمين على أراضيها، بخاصة الذى فروا إليها من مصر بعد 30 يونيو 2013، مع وجود قدر من التنسيق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الرجل الأول فى التنظيم الدولى للإخوان، الذى يبدو فى أمس الحاجة لهم خلال الفترة الأخيرة فى مواجهة المعارضة التى تنتفض ضده بعد أن ضَعُفَت قبضته على الأوضاع فى تركيا أخيراً.