شكرا لقرائتكم خبر عن "أردوغان يدعم الفوضى".. قصة معلم تعرض لمضايقات لكشفه فساد وزير تركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، عن جمعية "محامو تركيا المكممة" تأكيدها وجود انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، تشهدها تركيا، فى السنوات الأخيرة، فى ظل مراسيم قرارات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان فى حق كل معارضيه.

وذكرت جمعية "محامو تركيا المكممة"، إحدى الحالات التى لاقت ظلما كبيرا بسبب الرئيس التركى، وهو معلم تركى يدعى "ياسين"، الذى وصفته بأنه من ضحايا قرارات أردوغان التعسفية.

ونقلت الصحيفة التركية، عن المعلم التركى "ياسين" الذى يعمل مدرسا لمادة الفلسفة فى أحد المدارس التابعة لحركة الخدمة، قوله أن حياته بدأت تتغير بعد واقعة الكشف عن وقائع الفساد والرشوة المتورط فيها وزراء تابعون لحزب العدالة والتنمية فى 25 ديسمبر 2013 ولكنه لم يتمكن من حبس دموعه خلال الحديث عن المصاعب التى تعرضت لها أسرته، خصوصًا زوجته، التى كانت تختبئ أيضًا، خلال وضع مولودها الرابع فى أعقاب محاولة انقلاب الزعومة على أردوغان فى يوليو2016.