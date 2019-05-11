لفت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "قبل الحديث عن رواتب الموظفين على ​الدولة اللبنانية​ تخفيف الهدر في مداخيلها وفي عائداتها خاصة أن هناك حاجة لزيادة حجم ​الاقتصاد​"، مشدداً على "ضرورة رفع عائدات الدولة في موازنة 2019"، مضيفاً: "يجب أن ننظر إلى تخفيف الهدر في مداخيل الدولة ورفع العائدات في ​الموازنة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: لضرورة رفع عائدات الدولة في موازنة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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