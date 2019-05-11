يازجي زار منصور وعدد من مطارنة الكرسي الانطاكي في منطقة الدريب

زار بطريرك أنطاكية وسار المشرق للروم الارثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، في منطقة الدريب، بلدة عندقت، يرافقه راعي أبرشية عكار الارثوذكسية الميتروبوليت باسيليوس منصور وعدد من مطارنة الكرسي الانطاكي.

وكان في استقباله عند مدخل البلدة رئيس البلدية عمر مسعود، في حضور النواب هادي حبيش، اسعد درغام ووهبة قاطيشا، الوزير السابق يعقوب الصراف، النائب السابق نضال طعمة وكهنة وراهبات وفاعليات.

المحطة التالية كانت في بلدة عيدمون- شيخلار، في حضور نواب المنطقة، القاضي طارف بيطار، رئيس البلدية جوزيف عبود واهالي البلدة الذي رددوا الصلوات خلال استقبل يازجي وصولا الى كنيسة القديس جاورجيوس وسط البلدة حيث اقيمت صلاة شكر.

وفي بلدة النهرية استقبل البطريرك أمام كنيسة مار الياس المنشأة حديثا، فأقيمت صلاة الشكر بمشاركة المطارنة وكاهن الرعية الاب الياس شبيب، في حضور اللواء ميلاد اسحق ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس البلدية غابي اسحق وشخصيات.

وانتقل يازجي الى كنيسة النبي ايليا في بلدة الشيخلار، حيث كان في استقباله، الى النواب وعبود، كاهن الرعية الاب سيرافيم عوض، رئيس دير سيدة البلمند البطريركي الارشمندريت رومانوس الحناة وأسقف صافيتا ديمتري شربك.