لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو إلى أن "راتب رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم يبلغ نحو 35 مليون ما عدا المخصصات"، مشيراً إلى أن "مرفأ بيروت حول 597 مليون دولار لخزينة الدولة فقط بين 2007 و2018"، متسائلا: "أين المليار و778 مليون دولار المتبقية؟".
وفي حديث تلفزيوني، أشار بانو إلى أن "التيار الوطني الحر" وتكتل "لبنان القوي" بصدد تقديم اقتراح خصخصة المرفأ بطريقة تستفيد منها الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر بانو: لخصخصة إدارة مرفأ بيروت أو تحويلها إلى مؤسسة عامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.