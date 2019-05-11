بانو: لخصخصة إدارة مرفأ بيروت أو تحويلها إلى مؤسسة عامة

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أنطوان بانو​ إلى أن "راتب رئيس مجلس الادارة والمدير العام ل​مرفأ بيروت​ ​حسن قريطم​ يبلغ نحو 35 مليون ما عدا المخصصات"، مشيراً إلى أن "مرفأ بيروت حول 597 مليون ​دولار​ لخزينة الدولة فقط بين 2007 و2018"، متسائلا: "أين المليار و778 مليون دولار المتبقية؟".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بانو إلى أن "​التيار الوطني الحر​" وتكتل "لبنان القوي" بصدد تقديم اقتراح خصخصة المرفأ بطريقة تستفيد منها الدولة".