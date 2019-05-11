لفت طبيب البطريرك الماروني السابق ​مار نصرالله بطرس صفير​، الياس صفير إلى أن "وضع البطريرك صفير سيء جدا وخطير ولا تقدم ولكن القلب ما زال ينبض ويقاوم والامل بالله ونحن طبيا سلمنا ولكن العلاج سار و بحاجة للعناية الالهة أن تتشفع به".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب البطريرك صفير: وضعه سيء جدا وخطير ولا تقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.