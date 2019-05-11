مصادر مجلس القضاء الأعلى للمنار: القضاء سلطة والسلطة عادة لا تعتكف

أوضحت مصادر ​مجلس القضاء الأعلى​، لقناة المنار"، أن المجلس يتابع التطورات المتعلقة بمشروع قانون موازنة العام 2019، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري المال علي حسن خليل والعدل ألبير سرحان.

وفي حين لفتت إلى القضاء سلطة والسلطة عادة لا تعتكف، شددت على أن الوضع الإقتصادي يعرفه الجميع والكل يجب أن يشارك في الحل.