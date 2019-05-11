أوضحت مصادر مجلس القضاء الأعلى، لقناة المنار"، أن المجلس يتابع التطورات المتعلقة بمشروع قانون موازنة العام 2019، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري المال علي حسن خليل والعدل ألبير سرحان.
وفي حين لفتت إلى القضاء سلطة والسلطة عادة لا تعتكف، شددت على أن الوضع الإقتصادي يعرفه الجميع والكل يجب أن يشارك في الحل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مجلس القضاء الأعلى للمنار: القضاء سلطة والسلطة عادة لا تعتكف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.