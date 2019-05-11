حسن وعبيد اتصلا مطمئنين إلى صحة صفير

وصف الطبيب الخاص للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الدكتور الياس صفير، وردا على سؤال، وضع صفير بأنه "دقيق وصعب، وقلبه لا يزال يدافع والأعمار بيد الله".
وقد اتصل شيخ طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، والنائب جان عبيد، بالدكتور صفير، للاطمئنان إلى صحة البطريرك صفير.
من جانبه، زار النائب أنطوان بانو، ممثلا رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، مستشفى أوتيل ديو، مطمئنا على وضع صفير.
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