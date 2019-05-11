حسن وعبيد اتصلا مطمئنين إلى صحة صفير

وصف الطبيب الخاص للبطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، الدكتور الياس صفير، وردا على سؤال، وضع صفير بأنه "دقيق وصعب، وقلبه لا يزال يدافع والأعمار بيد الله".

وقد اتصل شيخ طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​، والنائب ​جان عبيد​، بالدكتور صفير، للاطمئنان إلى صحة البطريرك صفير.

من جانبه، زار النائب ​أنطوان بانو​، ممثلا رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، مستشفى أوتيل ديو، مطمئنا على وضع صفير.