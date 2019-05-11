الأسمر: عمل المصالح المستقلة يختلف عن العمل المكتبي في القطاع العام

أوضح رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث تلفزيوني، أن لا مشكلة في إعادة تنظيم عمل المصالح المستقلة، مشيراً إلى أن هذه المصالح لها أنطمة داخلية وعقود عمل جماعية، مؤكداً أن وقف هذه الأنظمة يرخي بظلله على العاملين، قائلاً: "إذا كان هناك حد فاصل نتوقف عند هذا الحد ونعطي الناس حوقها".
ولفت إلى أنها دعيت بهذا الإسم لأنه بمجملها كانت شركات فرنسية منذ الإنتداب، موضحاً أن عملها يختلف عن العمل المكتبي في القطاع العام، كما أنه ليس لديها نظام تقاعدي.
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