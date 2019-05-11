ندى بستاني: لا ضرر صحي من التوتر العالي في المنصورية

أكدت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ في تصريح لها انه "لا ضرر صحي من ​التوتر العالي​ في ​المنصورية​ و اقتراح نقل الخط من فوق الارض لتحت الارض هو الذي له آصار خطيرة على صحة المواطنين".

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