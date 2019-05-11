ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اشتكى خلال اجتماع لأنصاره من تصلب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أثناء المفاوضات.
وأكد أحد الحضور للصحيفة أن ترامب تطرق إلى ما وصف بـ"وحشية كيم"، وخاصة إعدامه لزوج عمته قبل 6 سنوات.
ونقل المصدر عن ترامب اعتباره أن "التعامل مع كيم ليس مثل التعامل مع رئيس فرنسا ".
وروى ترامب كيف أعدم الزعيم الكوري الشمالي زوج عمته، جانغ سونغ ثايك، عام 2013، وذلك بتهمة عدم ولائه للنظام في كوريا الشمالية.
وأوضح ترامب أن كيم قطع رأس جانغ وعرضه على آخرين في محاولة لبث الرعب في قلوبهم.
ورأت الصحيفة أن تعليقات ترامب الأخيرة على كوريا الشمالية تظهر أن صبره بدأ ينفد إزاء الجمود في المفاوضات مع كوريا الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: ترامب ينتقد كيم على إعدامه زوج عمته قبل 6 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.