مقتل 7 أطفال في انفجار عبوة ناسفة شرقي أفغانستان

قتل 7 أطفال في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ زرعها مسلحون في قرية جمبران بمديرية موقر في ​ولاية غزني​ شرقي ​أفغانستان​. وأوضح حاكم الولاية، في بيان، أن الانفجار وقع فيما كان الأطفال يلهون في المكان. واتهمت السلطات المحلية بولاية غزني حركة "طالبان" بالمسؤولية عن سقوط ضحايا مدنيين "عبر استخدام بيوت المواطنين دروعا وتفخيخ الطرق العامة".

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