أفاد الإعلام الحربي لـ "​حزب الله​" بأن ​الجيش السوري​ بسط سيطرته على قرية الجمازية جنوب قرية الشريعة وعلى قرية باب الطاقة شرق قرية الشريعة وعلى قرية المستريحة شمال قلعة المضيق ب​ريف حماه​ الشمالي الغربي، بعد مواجهات مع مسلحي "​جبهة النصرة​" المنتشرين في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يبسط سيطرته على قرى الجمازية وباب الطاقة والمستريحة بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.