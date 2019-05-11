عمدة لندن يعلن عن تلقيه تهديدات بالقتل

أعلن عمدة لندن ​صادق خان​ عن تلقيه سيلا من التهديدات بالقتل، دفعته لطلب الحصول على حماية ​الشرطة البريطانية​ على مدار الساعة. ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن خان تأكيده "أنني تلقيت 237 تهديدا عبر البريد الإلكتروني وعلى ​وسائل التواصل الاجتماعي​، وأوجه التعدي تنوعت ما بين التنابز بالألقاب والتصيد والتهديدات و​الإرهاب​". وأوضح أنه "ليس من الصواب، كوني عمدة لندن ومسلم يشارك في ​الحياة​ العامة أن أحتاج وأبقى تحت حماية الشرطة ". وأكد خان أن التهديدا قد ازدادت بشكل كبير منذ الاستفتاء على خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​" عام 2016.

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